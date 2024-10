Atents avui a l’IPC dels Estats Units

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de renda variable europeu va obrir amb tendències mixtes ahir, després d’un tancament positiu a Wall Street. A l’Àsia, el Nikkei japonès va repuntar un 1,01%, i les borses xineses van caure, després que el pla de mesures d’estímul econòmic de Pequín no estigués a l’altura de les expectatives dels inversors. La falta de concreció del govern xinès per dur-les a terme i la manca de detalls va generar inquietud als mercats, juntament amb la baixa demanda nacional i internacional. Així, la deflació i els estímuls insuficients van comportar que els inversos desfessin posicions, i així es va reflectir a les borses. Les borses europees tancaven sense la referència clau del dia, les actes de la Reserva Federal corresponents a la reunió del setembre, en què la Fed va decidir rebaixar 50 punts bàsics els tipus d’interès. En l’àmbit macroeconòmic, no va haver-hi grans referències. Des d’Europa va destacar la balança comercial d’Alemanya, que va millorar lleugerament al mes d’agost, amb un superàvit comercial de 22,5 bilions d’euros per un increment de les exportacions d’un 1,3% intermensual. En canvi, les importacions van caure un 3,4% en termes mensuals. Avui sabrem la dada clau de la setmana: l’IPC general dels EUA del setembre. Els analistes esperen que segueixi la tendència a la baixa i se situï a nivells pròxims a l’objectiu de la Fed del 2%. En clau de política monetària, diversos governadors del BCE s’han mostrat favorables a la idea d’una baixada de tipus d’interès a l’octubre i al desembre. Aquest fet, juntament amb l’evolució de les dades macroeconòmiques, situa les probabilitats d’una baixada de tipus de 25 punts bàsics a la reunió d’octubre, prevista per a la setmana vinent, en un 90%.