Atents avui a les actes de la Reserva Federal

Les borses europees obrien en negatiu, després del tancament negatiu de Wall Street de dilluns i dels de la borsa asiàtica amb forta volatilitat. La de Hong Kong obria amb correccions importants, amb presa de beneficis de les darreres pujades d’un 35% de les últimes 15 jornades. Aquesta correcció s’ha produït després de la roda de premsa del president Xi Jinping, en què s’esperava que aclarís com implementaria les mesures d’estímul econòmic anunciades fa poc. Per contra, l’índex de Shanghai Shenzhen reprenia l’activitat després de dimarts passat i recuperava part del terreny perdut, ja que va tancar amb fortes pujades. L’anunci del ministeri de comerç de la Xina que imposarà noves mesures “antidumping” provisionals sobre productes europeus, com a rèplica a les mesures de la Comissió Europea de mantenir durant cinc anys aranzels als vehicles elèctrics xinesos, va portar que les principals borses europees tanquessin en negatiu, destacant les fortes caigudes del sector de consum. Avui els mercats estaran atents a la publicació de les actes de la Reserva Federal, que es coneixeran a les 20 h d’Andorra. Per la part macroeconòmica, ahir es van conèixer dades d’Alemanya del sector industrial, que van superar les expectatives, però tot i això segueixen situant-se en nivells dèbils. Un altre actiu amb moments de molta volatilitat és el preu de petroli, que ahir va retrocedir amb força i va perdre els nivells de 80 dòlars el barril, la referència europea, en què pesa la decepció de la falta de nous estímuls a la Xina i corregeix part del ral·li iniciat a finals de setembre amb l’escalada de les tensions a l’Orient Mitjà.