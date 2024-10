Les dades a Alemanya segueixen decebent

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de renda variable europeu va començar la setmana amb modestes pujades, i segueix així la tendència alcista de divendres després de les dades positives del mercat laboral nord-americà. Wall Street havia acabat la setmana amb lleugers increments, per les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà. A l’Àsia, els índexs de Hong Kong i del Japó van tancar dilluns amb pujades significatives, de l’1,60% i el 2,05%, respectivament. Les borses xineses han reprès avui l’acció després de tancar per festivitat nacional 8 dies. El focus d’atenció aquesta setmana serà de nou als EUA, amb la publicació de les actes de la darrera reunió de la Reserva Federal demà, seguida de la publicació de l’IPC dijous. Per acabar la setmana, coneixerem l’índex de preus del productor (IPP) mensual corresponent al setembre. En l’àmbit macroeconòmic, ahir es van publicar les dades de vendes al detall a la zona euro, amb un lleuger repunt del 0,2% intermensual a l’agost. També es va publicar la confiança dels inversors, que va millorar a l’octubre segons l’informe Sentix, que, tot i continuar en terreny negatiu amb -13,8 punts, es va situar per sobre dels -15,4 punts de l’agost i del que s’esperava (-14,6 punts). En canvi, les dades conegudes a Alemanya, les comandes de fàbriques, van decebre, al caure un 5,8% intermensual respecte al juliol, la baixada més notable des del gener. Això reafirma l’estancament de la principal economia europea, que segueix mostrant símptomes de debilitat i s’allunya de la possibilitat de creixement anual complet per al 2024. En l’àmbit empresarial, aquesta setmana comencen a publicar-se els primers resultats del tercer trimestre.