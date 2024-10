El mercat laboral americà supera les expectatives

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien en verd, en espera de les dades del mercat laboral americà. Des de l’Àsia, la borsa de Hong Kong va tornar a tancar a l’alça, acumulant un increment setmanal del 10,20%, que segueix les pujades del 13% de la setmana anterior. En canvi, el Nikkei japonès va tancar la setmana amb una caiguda del 3%, com a resultat de la incertesa generada per l’arribada d’un nou primer ministre. La dada clau de la setmana eren les xifres del mercat laboral americà, que van sorprendre fortament els analistes. L’informe mensual publicat pel departament de Treball dels Estats Units ha mostrat un creixement superior a les expectatives. L’atur va sorprendre a la baixa, situant-se en un 4,1%. Aquesta dada es va interpretar com que la Reserva Federal en la pròxima reunió podria actuar menys agressivament que al setembre. Així, es va veure en la cotització del bo a 10 anys dels Estats Units, repuntant el rendiment, apropant-se novament al 4%. El dòlar també va reaccionar de manera brusca, trencant ràpidament la referència d’1,10 contra l’euro. Els països de la Unió Europea van votar ahir sobre la imposició d’aranzels definitius a les importacions de vehicles elèctrics procedents de la Xina. La votació va donar llum verda a la mesura, que imposarà aranzels de fins a cinc anys amb un gravamen màxim del 35% als cotxes elèctrics fabricats a la Xina. El sector energètic va experimentar una forta revaloració durant la setmana a causa de l’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà. Tant les empreses energètiques globals com el petroli cru van registrar guanys significatius en un context de retrocés general en altres sectors. El barril de Brent va tornar a situar-se prop dels 80 dòlars.