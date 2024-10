Atents al mercat laboral americà, clau per a la Fed

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs d’Europa van accentuar les caigudes del dia anterior amb l’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà. Únicament aconseguia tancar en positiu l’IBEX. Les borses europees obrien amb les caigudes de la borsa de Hong Kong, que retrocedia ahir un 1,47%, trencant una ratxa alcista de rècord, mentre que el Nikkei japonès repuntava un 2,01% després del discurs més dovish del primer ministre, Ishiba, que es va mostrar reticent a una nova pujada de tipus d’interès del Banc del Japó. En l’àmbit macroeconòmic, ahir era dia de PMI a Europa i als EUA, amb la publicació dels de serveis i els compostos. A la zona euro, el PMI de serveis sorprenia el consens d’analistes a l’alça amb un 51,4, tot i retrocedir respecte del 52,9 de l’agost. En la lectura per països, la tendència general de la variació intermensual era a la baixa per a la majoria dels estats membres. Cal destacar el gran descens de França, de 55,0 a 49,6 a conseqüència d’un PMI d’agost alterat per la celebració dels Jocs Olímpics. Espanya es col·locava en els 57,0, elevant en gairebé 2,4 la dada del mes anterior. Als EUA es rebia la dada del PMI compost, un 55,2, lleugerament menor al 55,7 del mes anterior. Quant a la dada d’atur setmanal, va ser per sobre del previst pels analistes augmentant respecte a la setmana anterior, que estava a mínims després de quatre mesos. Avui coneixerem l’informe d’ocupació dels EUA, que brindarà una major perspectiva sobre l’estat del mercat laboral. En tema de commodities, el preu del petroli repuntava amb força després del posicionament dels EUA, que indicava que s’obria la porta a recolzar l’atac d’Israel a l’Iran. El Brent, referència europea, cotitzava a nivells de 77 dòlars el barril.