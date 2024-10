Els ADP americans reboten trencant la tendència

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van reprendre el verd en l’obertura d’ahir, després d’un tancament amb caigudes contundents a banda i banda de l’Atlàntic. L’única excepció va ser l’IBEX espanyol, que aprofundia les baixades, llastrat pel sector financer. Amb els tancaments precedents de l’Àsia, la borsa japonesa va esborrar novament els guanys en caure un 2,22% després del breu repunt de la sessió anterior. En contrast, l’índex de Hong Kong va mantenir el ritme alcista, tancant amb un augment de més d’un 6%, i continuant amb un ral·li iniciat a final del setembre, reflectint l’optimisme dels mercats envers el pla d’estímul econòmic de la Xina. Per contra, Wall Street tornava a obrir a la baixa afectada novament pels moviments a l’Orient Mitjà, després que Israel anunciés que es venjarà per l’atac perpetrat per l’Iran després de l’ofensiva al sud de Líban. Finalment, les borses europees tancaven la jornada mixtes. Pel que fa a l’àmbit macroeconòmic, la dada més destacada a Europa va ser la taxa d’atur de la zona euro, que es va mantenir en el 6,4% durant l’agost, en línia amb les previsions dels analistes. A Espanya, es va publicar la variació de l’atur del setembre, que va sorprendre positivament amb un increment de només 3.164 persones, el menor augment mensual des de 2007. Als Estats Units, es va conèixer el canvi en l’ocupació no agrícola ADP del setembre. La dada es va situar en 143.000 nous llocs de treball i va rebotar després de cinc mesos reduint-se. La xifra va superar les expectatives. Demà es publicarà l’informe del mercat laboral americà que serà clau per avaluar-ne la salut.