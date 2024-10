La inflació d’Alemanya sorprèn positivament

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van començar la primera sessió de la setmana i l’última del setembre amb lleugeres baixades, seguint la tendència del tancament nord-americà de divendres. A l’Àsia, els índexs xinesos van tancar un setembre de rècord, amb el Hang Seng i el FTSE Xina A50 registrant alces mensuals del 20,77% i el 19,45%, respectivament, gràcies al pla d’estímuls econòmics. En contrast, el Nikkei-225 japonès va acabar el setembre amb pèrdues del 2,02%, després de la caiguda sobtada del 4,80% durant la jornada d’ahir, causada per la resolució de les eleccions primàries al Japó. Els resultats van confirmar l’arribada del nou primer ministre, Shigeru Ishiba, les polítiques disruptives del qual –com ara la dissolució de les cambres, la convocatòria de noves eleccions legislatives, nous impostos sobre beneficis i dividends, i la incertesa sobre el seu posicionament internacional– no van agradar els mercats. En l’àmbit macroeconòmic, la matinada de dilluns es van presentar els índexs PMI de la Xina corresponents al setembre. El PMI manufacturer va millorar, acostant-se a territori expansiu amb un 49,8, superant tant la previsió del consens com la dada anterior. Tot i això, la manufactura xinesa continua contraient-se al ritme més ràpid en catorze mesos. El PMI no manufacturer es va mantenir en el 50, tot i empitjorar respecte al mes anterior. A Europa, el creixement econòmic del Regne Unit del segon trimestre es va revisar a la baixa. A Alemanya, es va publicar la dada preliminar de l’IPC de setembre, que es va situar en l’1,6%.