El PCE dels EUA sorprèn a la baixa i aplana el camí

Les borses europees van obrir novament la jornada amb alces moderades, continuant la tendència alcista de la sessió anterior per tancar una setmana molt positiva per a la renda variable. A l’Àsia, el Nikkei japonès i el Hang Seng de Hong Kong van tancar amb pujades del 4,98% i el 13,07% en el còmput setmanal, respectivament. Ambdues borses es van veure impulsades per l’anunci del pla d’estímuls econòmics de la Xina, la qual cosa va dur els índexs xinesos a màxims setmanals des del 2008, i en el cas de Hong Kong, a màxims des del 1998. En l’àmbit macroeconòmic, l’IPC francès del setembre va sorprendre amb una desinflació del -1,2% intermensual, situant-se en terreny negatiu per primer cop des del febrer, a conseqüència del llarg període de tipus d’interès elevats a la zona euro. A Espanya, la mateixa dada va mostrar una inflació interanual de l’1,5%, millorant la previsió i la dada anterior. A més, el PIB espanyol del segon trimestre va sorprendre amb un creixement interanual del 3,1%. A Alemanya, la taxa d’atur es va mantenir estable al 6%, d’acord amb el consens de mercat. A l’altra banda de l’Atlàntic, la dada clau de la setmana va ser l’índex de preus PCE de l’agost, un indicador de referència per a la Reserva Federal. Aquesta va sorprendre a la baixa, la qual cosa facilita el camí de la Reserva Federal per seguir retallant els tipus d´interès. En el mateix context de política monetària, el Banc de Mèxic també va retallar els tipus d’interès en 25 punts bàsics, fins al 10,5%, en línia amb la tendència de la majoria d’organismes monetaris globals.