L’optimisme torna a les borses europees

Els mercats de renda variable europeu van mantenir el bon to de la setmana, obrint amb fortes pujades, impulsades pels ànims provinents de la Xina i el sector tecnològic. D’aquesta manera, Europa trencava la dinàmica negativa de la jornada anterior, millorant addicionalment amb l’obertura de Wall Street, amb tancament per sobre del 2%. L’Eurostoxx-50 tancava al 2,20%, sent els sectors més beneficiats consum, tecnologia i industrials. Per contra, energia i serveis de comunicació tancaven en vermell. L’IBEX s’aproximava als 12.000 punts, nivell que no es produïa des de fa 14 anys. El mercat americà obria impulsat per les companyies tecnològiques, destacant Micron Technology, que va iniciar amb pujades de doble dígit gràcies als bons resultats presentats el dia d’abans i va arrossegar tot el sector. En l’àmbit macroeconòmic, destacava la publicació de les vendes al detall de l’agost a Espanya, que van créixer un 2,3% interanual, superant àmpliament la previsió del consens de l’1,9% i la dada del mes anterior de l’1,1%. A Alemanya es va publicar l’índex Gfk del clima de consum per a l’octubre, que, tot i mantenir-se en nivells negatius, va superar lleugerament les expectatives. Als Estats Units es va donar a conèixer la segona revisió del PIB del segon trimestre, que confirmava un creixement interanual del 3%. També es van publicar les dades setmanals d’atur. La xifra va sorprendre, retrocedint a mínims dels darrers quatre mesos. Els analistes van estar molt pendents, donat el missatge de la Fed que l’evolució del mercat laboral és una de les seves prioritats.