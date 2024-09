El Banc Popular de la Xina rebaixa els tipus dels préstecs

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir la jornada d’ahir amb baixades moderades, trencant la tendència positiva de la sessió anterior. Precedia un tancament positiu a Wall Street, beneficiat per la bona acollida del pla xinès en companyies com la minera Freeport McMoRan, la xinesa de comerç electrònic PDD Holdings o Caterpillar, entre altres. A l’Àsia, els principals índexs xinesos van continuar amb el repunt, amb el Hang Seng augmentant un 0,68%, gràcies a l’anunci del pla de mesures de reactivació econòmica i de la nova actuació de política monetària anunciada. Així doncs, la Xina va mantenir-se en el focus d’atenció amb la notícia d’una nova retallada en la taxa del préstec a mitjà termini a un any, passant del 2,3% al 2%. Aquesta mesura va en línia amb l’anunci del dia anterior d’un pla d’estímul econòmic per revertir l’alentiment econòmic que s’observa en els darrers mesos. També es van publicar des dels Estats Units dades de l’evolució del sector immobiliari. Les dades es van frenar a l’agost després del fort repunt. El preu mitjà de les vendes va disminuir un 4,6% interanual, sent el setè mes consecutiu que baixa el preu. En to de política monetària, els mercats ja descompten una nova retallada de tipus d’interès a l’octubre per part del BCE, amb una probabilitat del 60%, continuant així el cicle de retallades que va reprendre en la darrera reunió del setembre. En l’àmbit de les matèries primeres, l’unça d’or va tornar a situar-se en màxims històrics, assolint els 2.680 dòlars, que representa un ral·li alcista de més del 25% el 2024. El petroli segueix experimentant una forta volatilitat.