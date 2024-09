La Xina sorprèn positivament els mercats

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir les borses obrien amb la notícia d’un nou pla històric a la Xina per estimular l’economia asiàtica. El pla consisteix en un paquet d’estímuls per recolzar el sector financer, l’immobiliari i el mercat de valors, entre altres. Això es va interpretar com un clar impuls al consum, fet que es va celebrar amb eufòria en l’obertura europea en sectors com ara l’automobilístic o el de consum. Així, repuntava el luxe francès, amb fortes pujades en títols com Kering, LVMH o Hermès, entre altres. Entre les marques va destacar l’obertura de BMW, Porsche, Volkswagen o Mercedes Benz. Però no tan sols aquests sectors es van veure beneficiats, ja que el de materials va celebrar l’impuls xinès. Així, Arcelormittal, Anglo Americna o Rio Tinto obrien amb pujades folgades. Les dades europees segueixen decebent i ahir novament les xifres alemanyes van fer saltar les alarmes, ja que es va publicar l’IFO, que va caure fins als 85,4 punts, la lectura més baixa des del gener. Aquestes dades van portar a pensar que el Banc Central Europeu podria necessitar rebaixar els tipus de manera més agressiva del previst. Hi ha analistes que pronostiquen la possibilitat de rebaixar 50 punts bàsics. Concretament, ahir ho va comentar Madis Muller, membre del consell de govern del BCE, que va deixar oberta la porta a un nou moviment a l’octubre, encara que creu que serà més probable al desembre. Les matèries primeres es van veure beneficiades pel pla de la Xina. Així, el preu del petroli repuntava trencant la tendència de les darreres setmanes i el Brent, referència europea, cotitzava per sobre dels 74 dòlars.