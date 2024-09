El PMI alemany i el francès arrosseguen Europa

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien ahir amb optimisme, a excepció de la borsa italiana, que acabava la jornada en vermell. Va destacar la forta caiguda de la banca francesa, degut a les dades econòmiques més febles, per les ampliacions dels diferencials del bo francès i alemany, a conseqüència de la forta tinença de bons al balanç dels bancs francesos, i addicionalment les declaracions del primer ministre, Barnier, indicant la possibilitat d’augmentar els impostos de les grans corporacions per compensar el dèficit públic. Tot això es va traduir en fortes caigudes del sector bancari francès, destacant Crédit Agricole i Société Générale, entre altres. Les dades sobre l’economia americana segueixen mantenint-se fortes, en aquesta ocasió van ser les dades del PMI compost corresponents al setembre. La xifra va repuntar per sobre dels 50 punts, concretament es va situar en 54,4 punts, superant les expectatives. Per contra, les dades del PMI de la zona euro van decebre. Les xifres segueixen molt febles i se situen per sota de 50, en terreny contractiu, concretament 48,9 punts, sent la major caiguda dels darrers 15 mesos. Principalment, la caiguda prové del PMI francès i el PMI manufacturer alemany. La producció industrial ha caigut a nivells de 40, mínims en 12 mesos i per sota de les expectatives. En renda fixa, els bons americans cotitzaven en la sessió europea repuntant en nivells del 3,80%, desfent part del moviment realitzat la darrera setmana després de la decisió de la Reserva Federal de rebaixar 50 punts els tipus d’interès. El bo alemany a 10 anys va cotitzar a nivells de 2,16.