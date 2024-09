El Banc del Japó redueix pors sobre pujades de tipus

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien amb lleugeres baixades consolidant les fortes pujades del dijous, després de la bona acceptació dels mercats de la rebaixa dels tipus d’interès per part de la Fed, on sorprenia baixant 50 punts bàsics. En to de bancs centrals ahir l’atenció tenia el focus en la reunió del Banc Central de Japó, després de l’impacte de la darrera reunió de l’agost, que va provocar fortes caigudes en les borses asiàtiques. En concret, Japó va baixar més d’un 12% en aquella ocasió. Ahir el Banc Central es va moderar, i no va modificar la política monetària, va mantenir els tipus, l’autoritat va voler assegurar-se transmetre la necessitat que no hi havia pressa amb les pujades dels tipus, cosa que va reduir les pors de l’agost. Això va ser positiu per a les borses asiàtiques: el Nikkei va tancar una de les millors setmanes de l’any. El mateix posicionament va adoptar el Banc Popular de la Xina (BPC), va mantenir els tipus inalterats en el 3,35% per tercer mes consecutiu, tal com esperaven els analistes. En to empresarial ahir es van viure moments d’alta volatilitat als mercats: la companyia de luxe francesa LVMH es va veure perjudicada per les males perspectives del mercat de la Xina, fet que va provocar que dues agències alertessin sobre la indústria. A més, el gegant de logística americà, FedEx, va obrir amb fortes caigudes arran de la presentació dels resultats del primer trimestre fiscal. De cara a la setmana vinent, caldrà tenir en compte que els mercats no han cotitzat la possible escalada bèl·lica del conflicte amb Hamas després dels atacs d’Israel en territori del Líban. S’haurà de seguir d’a prop l’evolució, perquè un increment de les tensions podria penalitzar els mercats.