La Reserva Federal anima les borses

Les borses europees ahir van obrir celebrant la decisió de la Fed de dimecres. L’Organisme va decidir iniciar la baixada dels tipus amb una retallada important, 50 punts bàsics. En la roda de premsa el president de la Fed, Jerome Powell, va deixar la porta oberta a noves retallades durant el 2024, avançant que els tipus podrien tornar a baixar un punt percentual al final de l’any, fet que implicaria una doble disminució de 25 punts bàsics o una altra retallada de 50 punts bàsics. La decisió no va ser unànime per primera vegada des de 2005 (Bowman a favor de -25 punts) i l’escenari de creixement es va mantenir inalterat, però amb lleuger descens en la inflació esperada per a 2024-25. El president va indicar que l’economia americana és vigorosa, descartant qualsevol indici de recessió, va esmentar el creixement sòlid del PIB, la disminució sostinguda de la inflació i el ferm estat del mercat laboral, i va indicar que l’atur ha estat la dada clau que ha portat el banc central a aplicar la retallada de tipus de 50 punts bàsics en comptes de 25. Si bé ha reconegut que la taxa d’atur del 4,2% és elevada en relació amb l’any passat, si es compara amb l’evolució dels últims anys és un nivell molt bo. Amb aquests inputs l’EuroStoxx tancava pujant un +2,24%, destacant les fortes pujades del sector tecnologia, consum, industrials i materials, en contra els únics sectors que van acabar en negatiu van ser serveis de comunicacions i utilities. Ahir es va conèixer la decisió de tipus del Banc d’Anglaterra que, complint amb les previsions, els va mantenir en un 5%, previsible arran de la publicació de les dades d’inflació de serveis repuntant inesperadament. Avui el mercat estarà atent a la decisió de tipus del Banc del Japó.