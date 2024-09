El dia clau de la Reserva Federal

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui les borses europees cotitzaran sense la referència clau del dia, del mes i inclús podria ser la dada de l’any per als mercats, si finalment la Reserva Federal decideix iniciar el procés de reducció dels tipus d’interès. La decisió dels tipus es produirà a les 20 hores d’Andorra i la posterior roda de premsa del president de la Fed, Jerome Powell, que captarà gran atenció. Perquè si finalment comença a rebaixar els tipus, la qual cosa els analistes donen pràcticament per feta, serà tan rellevant la baixada com el que es pugui indicar en la roda de premsa de les futures actuacions de l’organisme. Un altre dubte és el percentatge de la baixada, no hi ha unanimitat entre els analistes i s’esta donant pes que siguin 25 punts o 50 punts. Addicional a la reunió del Banc Central americà, demà mourà el mercat l’IPC de Regne Unit, que es coneix un dia abans que es produeixi la reunió de política monetària del Banc d’Anglaterra. També es publicarà la dada d’inflació de la zona euro. Els analistes esperen que la dada es redueixi aproximant-se a l’objectiu del BCE del 2%. En l’àmbit macroeconòmic, ahir es van conèixer les dades de vendes minoristes americanes, preludi de la reunió de la Fed. Aquesta dada és molt rellevant atès que aporta la informació de la salut dels consumidors americans. El consum és un component molt important en el PIB dels Estats Units. La dada de l’agost no va ser força rellevant, donat que es va moure lleugerament, només va pujar un 0,3%, sense sorpresa respecte a les previsions dels analistes. Tot i l’alentiment del mercat laboral, no s’està veient impacte en el consum.