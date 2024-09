Inici de la setmana sense una tendència clara

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees tancaven mixtes ahir, la setmana clau de la Fed. Els analistes porten tot l’any anticipant quan serà la primera rebaixa dels tipus de l’organisme. Aquesta primera baixada podria donar-se demà, inclús hi ha analistes que esperen una baixada de 50 punts bàsics, encara que amb menys probabilitat. Aquestes previsions es produeixen després de les dades més fluixes del mercat laboral en els darrers mesos, amb el descens continuat de la inflació, que fan pensar que la de demà pot ser la reunió en què la Reserva Federal iniciï la política de rebaixa dels tipus. Addicional a la decisió de la Fed, aquesta setmana hi haurà més reunions i possibles decisions de tipus de bancs centrals rellevants com són el Banc d’Anglaterra i el del Japó.

Avui els analistes estaran atents a les dades de consum americà, que es coneixeran a través de la publicació de les vendes minoristes corresponents a l’agost. Aquesta dada és molt rellevant, atès que el component de consum té un pes molt important per al PIB dels Estats Units. Amb aquest context la divisa americana esta anticipant la possibilitat d’una baixada més agressiva per part de la Reserva Federal, fet que ha provocat que el dòlar perdi força, passant a cotitzar per sobre d’1,11. Des de l’Àsia, a la Xina les dades que es coneixen segueixen mostrant debilitament. Es van conèixer tant la producció industrial com les vendes al detall i la inversió en actius fixos, que segueixen moderant-se més del que esperaven els analistes a l’agost, al mateix temps que els preus de l’habitatge van mantenir el seu ritme de contracció.