La Reserva Federal pren el relleu del BCE

Les borses europees obrien la darrera jornada de la setmana en positiu, després de la decisió de tipus del Banc Central Europeu de dijous, en què l’organisme complia les expectatives dels analistes baixant 25 punts bàsics els tipus d’interès, sense marcar un rumb clar per a les pròximes reunions, tot i que van deixar obertes les portes a noves baixades. El focus d’atenció en aquests moments va fer un gir cap a la Reserva Federal. Els analistes estan dividits sobre quina serà la decisió de l’organisme. Hi ha molts analistes que aposten que la Fed podria iniciar-se en aquesta senda de baixades, amb una retallada de 50 punts bàsics, sense que això signifiqui que les pròximes caigudes siguin de la mateixa magnitud. També tindrem la setmana vinent la decisió de tipus del Banc d’Anglaterra, ja que després de les dades del mercat laboral conegudes aquesta setmana noves baixades de tipus són bastant probables. En l’àmbit macroeconòmic es va conèixer la producció industrial de la zona euro, que segueix debilitant-se, concretament va caure un 0,3% i un 0,1% en el conjunt de la Unió Europea. El preu del petroli, després de les fortes caigudes viscudes des de final de l’agost, va repuntar lleugerament cotitzant per sobre dels 70 dòlars el barril en la referència europea, recolzat per les preocupacions sobre les possibles interrupcions en el subministrament que es podrien produir per l’huracà Francine. En to empresarial va destacar la vaga dels treballadors de la companyia americana Boeing després de dues setmanes de negociacions, i seria la primera de la companyia en 16 anys.