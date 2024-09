El BCE no decep i rebaixa els tipus d’interès

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir la cita clau va ser la reunió del Banc Central Europeu, que va reprendre les reunions de política monetària després de l’aturada estival. En aquesta reunió, l’organisme no va decebre i va rebaixar els tipus 25 punts bàsics, situant el tipus de dipòsit en un 3,5%, el nivell més baix des del juny del 2023. Així, té lloc la segona retallada dels tipus de l’any, després de la primera al juny. També es va indicar un ajustament tècnic sobre els tipus de la taxa de refinançament i la facilitat marginal de crèdit, rebaixant-los ambdós en 60 punts bàsics, situant-los en el 3,65% i el 3,9%, respectivament. A la roda de premsa, la presidenta, Christine Lagarde, va mostrar un to de cautela a l’hora de donar senyals de com serà la senda de retallades posteriors, tot i que va deixar les portes obertes a noves retallades graduals. Quant al mercat laboral, va celebrar que els salaris es moderessin, però va indicar que creia que era insuficient i es va mostrar preocupada per l’estancament de la productivitat. En l’àmbit macroeconòmic, abans de la reunió del Banc Central Europeu, a primera hora del matí es va conèixer la dada d’inflació d’Espanya. La xifra es va moderar a l’agost fins al 2,3% i la xifra subjacent va situar-se en un 2,7%, el nivell més baix des del gener del 2022. Els avanços en la rebaixa de la xifra principalment va ser gràcies per la reducció dels preus de la gasolina i els aliments, situant-se en el nivell més baix de quasi tres anys. En matèries primeres, ahir va destacar el coneixement d’un nou jaciment de petroli a Europa, concretament a l’oest de Polònia, per la petroliera Orlen. El preu es va mantenir estable.