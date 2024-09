Avui tothom estarà atent a la reunió del BCE

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

La clau de la jornada d’avui serà la reunió del comitè executiu del Banc Central Europeu. S’espera que l’organisme pugui reprendre les baixades de tipus en aquesta reunió. S’estima que la baixada pugui ser de 25 punts bàsics. La decisió es coneixerà a les 13.15 hora d’Andorra i la posterior roda de premsa de la presidenta Christine Lagarde serà rellevant per estimar les possibles baixades posteriors. La decisió que es prengui tindrà un impacte directe tant en el canvi de divisa com en la cotització dels bons governamentals. Ahir les dades d’IPC dels Estats Units va marcar l’obertura de Wall Street, que va reaccionar molt negativament. Va obrir amb caigudes superiors a l’1%. L’IPC americà es va situar en els nivells més baixos des de fa quasi tres anys, concretament al 2,5% interanual. La xifra va ser interpretada com una dada més per donar suport a la decisió de baixada dels tipus per part de la Reserva Federal en la reunió del 18 de setembre, però no va ser contundent per decantar-se per una baixada de tipus agressiva com, ara una rebaixa de 50 punts bàsics. Des d’Europa es va conèixer la xifra del PIB del Regne Unit. La xifra es va publicar sense canvis respecte als nivells anteriors. Aquest fet va sorprendre els analistes, que esperaven un augment del 0,2%. En to empresarial, va destacar la notícia de la compra del 9% de Commerzbank per part del seu rival Unicredit. També es va donar a conèixer que estudia l’opció d’augmentar la participació. Això va impulsar la cotització de Commerzbank, que va pujar. Quant a Inditex, els resultats van sorprendre positivament.