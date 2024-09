L’IPC americà, la clau de la jornada

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees trencaven el to positiu amb què s’iniciava la setmana i tornaven a tancar en negatiu. L’índex alemany, el DAX, va ser un dels més perjudicats, llastrat per l’anunci sorprenent del profit warning de BMW, a causa de les retallades de les previsions per a aquest any per l’impacte de certs components defectuosos en el sistema de frenada dels vehicles. Una de les dades rellevants d’ahir va ser la xifra d’inflació d’Alemanya. La dada va confirmar la tendència de desinflació del darrer any. Concretament, la dada es va situar per sota del 2% interanual, l’objectiu del Banc Central Europeu, sent el nivell més baix des de març del 2021. Considerant aquesta desinflació com la tendència, ens portaria que demà el Banc Central Europeu podria retomar les baixades de tipus. Els analistes esperen que pugui ser de 25 punts bàsics. També es van publicar ahir xifres del mercat laboral del Regne Unit. La dada va sorprendre, concretament el creixement salarial es va situar en nivells mínims de dos anys, recolzant la idea que el Banc d’Anglaterra tindria un argument per reduir els tipus novament en la reunió prevista la setmana vinent. Des de l’Àsia, contra tot pronòstic, les exportacions xineses van sorprendre els analistes i es van situar en el nivell més elevat en 17 mesos, augmentant fins al 8,7% interanual. Tot i que no tot és dolç, les importacions van decebre, reflectint la debilitat de la demanda interna. Avui l’atenció dels mercats estarà en la dada d’IPC dels Estats Units, que es coneixerà a les 2.30 hora d’Andorra. Les previsions són que la dada es redueixi, aproximant-se a l’objectiu de la Reserva Federal.