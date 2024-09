La gran setmana del Banc Central Europeu

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir les borses iniciaven la jornada trencant la tendència negativa de la primera setmana del setembre, tant a Europa com a Wall Street. S’iniciava una setmana clau pel que fa als bancs centrals, amb una de les cites clau dijous, la reunió de política monetària del Banc Central Europeu. Els analistes esperen que tal com va succeir amb el Banc del Canadà la setmana anterior, l’autoritat europea rebaixi els tipus en 25 punts bàsics. Altres notícies esperades aquesta setmana seran el debat presidencial a Pensilvània entre els candidats americans i la dada d’inflació corresponent al mes d’agost. Tot això després que divendres passat les dades del mercat laboral americanes se situessin per sota de les previsions, però sense arribar a dades alarmants, reduint les pors iniciades a l’agost després de la publicació de xifres del mercat laboral molt baixes, fet que es va interpretar com una possible recessió als Estats Units. En to de tipus d’interès, el fet que els bancs centrals s’estiguin plantejant iniciar el procés de rebaixa dels tipus té entre altres un impacte en l’economia real, a través de l’ euríbor a 12 mesos, la referència de la gran majoria de hipoteques. La noticia ahir va ser que la referència trencava el 3% per primer cop des del desembre del 2022, fet que provocarà l’abaratiment de moltes quotes hipotecàries de les llars. Avui els mercats estaran atents a la dada de l’IPC d’Alemanya, junt amb la xifra dijous d’Espanya, anticipant-se al que podria ser la tendència de la xifra global de la zona euro que es coneixerà la setmana vinent, i que seran claus per a la presa de decisió del BCE.