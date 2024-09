L’ocupació dels EUA confirma el deteriorament

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs europeus van iniciar la jornada de divendres amb caigudes moderades, per tancar una setmana en què la tònica general ha estat negativa per a la renda variable. El setembre, històricament conegut per ser un mes desfavorable per a les borses globals, continua mostrant aquest patró. A l’Àsia, el Nikkei japonès va tancar novament a la baixa, acumulant una caiguda del 6,75% en el còmput setmanal. En l’àmbit macroeconòmic, la dada clau de la setmana va ser l’informe d’ocupació dels Estats Units, que influeix directament sobre el futur imminent de la política monetària de la Reserva Federal. Les dades de nòmines no agrícoles es van presentar inferiors al previst, situant-se per sota de les previsions, concretament situant-se en 142.000. La primera reacció va ser interpretar aquesta dada com que s’anticipen retallades més agressives dels tipus d’interès, tot i que es va moderar abans de l’obertura americana. A més, la taxa d’atur de l’agost es va reduir fins al 4,2%. Aquestes dades segurament pressionen la Reserva Federal, que haurà de prendre una decisió més contundent en la reunió de mitjan setembre. De cara a la setmana vinent, tota l’atenció es focalitzarà en el BCE, que retoma la seva reunió de política monetària, on el mercat anticipa una nova baixada del tipus d’interès. Fins ara, els analistes descompten una baixada d’almenys 25 punts bàsics. Aquesta expectativa es veu reforçada per la publicació del PIB del segon trimestre de la zona euro, que va mostrar un creixement del 0,2% trimestral, per sota del 0,3% del trimestre anterior i de les previsions del consens.