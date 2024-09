El PMI dels Estats Units tranquil·litza els mercats

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien la jornada d’ahir a la baixa, perllongant les caigudes per tercer dia consecutiu. A mitja jornada, la tendència va canviar a més positiu, tancant mixtes les principals borses. L’Eurostoxx-50 i el CAC francès tancaven en negatiu, mentre que l’IBEX espanyol i el FTSE MIB italià passaven al verd, amb moviments moderats sense arribar al punt percentual. Mentrestant, Wall Street iniciava la jornada mixt, intentant revertir les caigudes sofertes els darrers dies, que han estat les pitjors des de les correccions de principi d’agost. Al Japó, el Nikkei mantenia la tendència negativa i queia novament, aquest cop més d’un punt. Els Estats Units protagonitzaven l’escena macroeconòmica, amb diverses dades destacades. El PMI no manufacturer i de serveis sorprenien a l’alça amb 55,7 i 51,5, respectivament. El PMI compost també superava les previsions, situant-se en 54,6, indicant expansió econòmica. Així, el creixement econòmic ja no suposa una preocupació major per als mercats i la Reserva Federal. Finalment, les noves peticions i renovacions del subsidi d’atur als EUA es van situar lleugerament per sota del previst, alleujant les preocupacions sobre el mercat laboral. En to de matèries primeres, ahir es van publicar els inventaris de cru de l’AIE, una dada clau per a l’evolució del preu del petroli. Van sortir més baixes del previst, suggerint una demanda superior a l’esperada i pressionant a l’alça el preu del barril WTI, que havia caigut per sota dels 70 dòlars recentment. La dada clau es coneixerà avui amb l’informe d’ocupació, que podria influir la Fed sobre els tipus d’interès.