Els mercats globals mantenen la tendència negativa

Publicat per Veronica Orihuela

El mercat de renda variable europeu va experimentar novament baixades per segon dia consecutiu. L’Eurostoxx-50 va caure prop de l’1,30% i la resta d’índexs europeus van seguir la mateixa tendència, encara que més moderada. L’índex espanyol, l’IBEX, o el CAC francès aconseguien tancar per sota de l’1%. Les borses nord-americanes obrien la jornada novament en negatiu, després de les fortes caigudes a Wall Street viscudes dimarts. Arrossegat per l’ISM manufacturer, que es va conèixer dimarts, i pels resultats negatius de Nvidia, que va registrar pèrdues de quasi un 10%, llastrant al sector tecnològic, el Nasdaq va caure més d’un 3%. La referència asiàtica tampoc va recolzar l’obertura europea i el Nikkei japonès tancava la jornada amb caigudes superiors al 4%.

En l’àmbit macroeconòmic, es van publicar les dades del PMI compost i de serveis del Regne Unit i de la zona euro per a l’agost. L’eurozona va registrar un PMI de serveis de 52,9 i un PMI compost de 51,0 superant les dades del mes anterior i situant-se per sobre de 50, indicant expansió tant en el sector serveis com en el global (serveis i manufacturer). Al Regne Unit, els PMI també van ser favorables, situant-se en un 53,8 la dada conjunta i un 53,7 per al sector de serveis, millorant tant les dades anteriors com les previsions. Des dels Estats Units es va donar a conèixer la balança comercial, la qual es va situar en línia amb les previsions, amb un dèficit de 78.800 milions de dòlars. Es va publicar els JOLT americans, que s’anticipaven a l’informe d’ocupació americà de demà.