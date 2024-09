El PMI manufacturer dels EUA millora

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van tancar la sessió d’ahir amb baixades contundents properes al punt percentual. L’Eurostoxx-50 cedia un 1,21%, en línia amb la tendència de la resta d’índexs europeus, que queien després de la dada del PMI nord-americà. Als EUA, la jornada d’ahir suposava l’inici borsari tant de la setmana com del mes de setembre, a causa que dilluns Wall Street va mantenir-se tancat per festivitat. D’aquesta manera, els principals índexs dels EUA patien fortes baixades en l’obertura, amb el Nasdaq-100 com a principal perjudicat llastat per l’inici de cotització de la gran guanyadora dels darrers temps, Nvidia, companyia lligada amb la intel·ligència artificial.

En l’àmbit macroeconòmic, la dada més destacada d’ahir va ser el PMI manufacturer dels EUA de l’ISM, el qual, tot i millorar la xifra del mes anterior, se segueix mantenint en territori de contracció. L’índex es va situar en el 47,2, per sota del nivell de 50, mantenint-se encara en terreny de contracció per al sector manufacturer. Des d’Europa es va conèixer la dada de variació d’atur a Espanya del mes d’agost, que es va mantenir en 21.000, bastant per sota de les previsions.

En clau de matèries primeres, el cacau va mantenir la tendència alcista, acumulant ja un 128% en l’any degut a la manca de pluges i les plagues, que han fet augmentar el preu del gra proporcionalment a la seva escassetat. D’altra banda, el petroli va caure novament ahir, amb el Brent arribant a caure intradia per sobre del 4%, motivat per una relaxació de la demanda, obviant les creixents tensions a l’Orient Mitjà.