El PMI manufacturer confirma la recuperació

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar el setembre amb petites baixades a l’obertura, però van acabar repuntant al tancament, amb l’Eurostoxx-50, l’índex de referència europeu, acabant en verd un 0,30%. Altres índexs com el DAX alemany i l’IBEX-35 espanyol acabaven la jornada pràcticament plans, amb augments del 0,14% i el 0,01%, respectivament. Contràriament, el FTSE-100, la borsa de Londres, acabava la jornada amb pèrdues del 0,15%. A l’Àsia, els mercats xinesos firmaven una primera sessió setmanal amb pèrdues notòries motivades per les dades decebedores del PMI manufacturer, amb el Hang Seng en un -1,65%. Mentrestant, el Nikkei japonès tancava en línia amb Europa, en el 0,14%. Tot això sense la referència de Wall Street, que va romandre tancat per la festivitat del Dia del treball. En l’àmbit macroeconòmic es va publicar la dada definitiva del PMI manufacturer de la zona euro de l’agost, que confirmava que la recuperació es veu a un ritme moderat. L’índex es mantenia pràcticament sense canvis en el 45,8, per sobre de l’estimació i de la dada del mes anterior en 0,2. Tot i resultar ser lleugerament més positiva de l’esperat, encara queda lluny dels nivells indicatius d’expansió, per sobre dels 50. Si s’observa la dada en detall, es veu la mateixa tendència als grans països que la componen. Els índexs d’Alemanya, França, Itàlia i Espanya van sorprendre lleugerament a l’alça, a excepció d’aquesta última, que tot i ser l’única per sobre del 50 es col·locava per sota de la previsió del consens. L’euríbor diari a dotze mesos baixava a la taxa anual més baixa, al 3,072%, que suposa el nivell mínims des del desembre del 2022, amb cinc mesos a la baixa.