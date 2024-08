La inflació a la zona euro retrocedeix fins al 2,2%

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir l’última jornada de la setmana amb tendències mixtes, però a mitja sessió es van inclinar cap a pujades moderades, seguint la tendència del dia anterior. De fet, el Dax, índex de referència alemany, va assolir màxims històrics. A l’altra banda de l’Atlàntic, les borses nord-americanes van tancar dijous amb resultats mixtos, llastrades pel sector tecnològic a causa dels resultats de Nvidia. A l’Àsia, les borses xineses i japoneses van repuntar al voltant del punt percentual. En l’àmbit macroeconòmic, la jornada es presentava potent, amb la publicació de la dada preliminar de l’IPC a la zona euro de l’agost com a protagonista, la qual es va alinear amb la previsió del consens de mercat, situant-se en el 2,2% interanual. D’aquesta manera, l’indicador s’acosta més a l’objectiu del BCE, anticipant probables retallades de tipus al setembre. A més, es donava a conèixer la taxa d’atur de la zona euro del juliol, que millorava la previsió en una dècima percentual, fins al 6,4%, aconseguint un nou mínim històric, impulsat per la caiguda de l’atur a Itàlia. Així, el temor a un refredament del mercat laboral a l’eurozona es manté totalment fora de l’equació, en tant que els tipus d’interès elevats podrien suscitar el contrari. Als EUA, es presentava l’índex de preus de la despesa del consum personal (PCE), una dada clau per a la pròxima decisió dels tipus d’interès de la Fed. El PCE es va ajustar al previst, amb una variació interanual del 2,5%, una dècima percentual a la baixa respecte de la previsió. Altrament, destacaven diverses dades macro com el PIB de França i el Canadà del segon trimestre, les vendes al detall a Espanya del juliol i la taxa d’atur a Alemanya a l’agost.