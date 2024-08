El PIB del 2n trimestre dels EUA creix el 3% interanual

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, els resultats del segon trimestre de Nvidia van sacsejar els mercats de renda variable. Tot i que la companyia de xips va superar les expectatives d’ingressos i beneficis per acció, les previsions de vendes per al pròxim trimestre no van convèncer. Això va provocar una caiguda de fins al 8% de les accions durant l’after hour de dimecres, que es va moderar durant el transcurs de la sessió europea. Les borses europees van obrir amb pujades modestes, que posteriorment van evolucionar a pujades més contundents properes al punt percentual. De fet, el DAX, l’índex de referència alemany, va arribar a assolir màxims històrics. Mentrestant, els futurs nord-americans, incloent el Nasdaq 100, van tocar el verd, reconduint la reacció tan abrupta de la publicació dels resultats del gegant tecnològic. A l’Àsia, els sectors tecnològics i de semiconductors també van patir baixades a causa de la correlació positiva amb Nvidia. En l’àmbit macroeconòmic, la primera revisió del PIB del segon trimestre dels Estats Units va indicar un creixement del 3% interanual, millorant la dada preliminar del 2,8%. A més, les dades d’atur setmanals van sorprendre positivament, amb unes peticions de subsidi per atur més baixes del previst, reduint les probabilitats de recessió econòmica i els temors de refredament del mercat laboral nord-americà. A l’altra banda de l’Atlàntic, la publicació de les dades preliminars de l’IPC de l’agost d’Espanya i Alemanya van mostrar una sòlida moderació de la inflació, amb avanços del 2,2% i de l’1,9% interanual, respectivament, millorant considerablement les previsions del consens de mercat. Avui l’atenció se centrarà en l’IPC de la zona euro del mes d’agost.