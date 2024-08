La confiança del consumidor als EUA creix a l’agost

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien la jornada d’ahir amb lleugeres alces, al voltant del 0,3%, després d’un tancament mixt, gairebé pla, tant a Europa com a Wall Street en la sessió anterior. A l’Àsia, la borsa japonesa també pujava lleugerament un 0,12%, en línia amb les tendències globals. En l’àmbit macroeconòmic, la dada de preus de l’habitatge als EUA es va contraure de manera inesperada al juny un 0,1% mensual. A més, la confiança del consumidor a l’agost va créixer significativament fins al 103,3, davant la previsió de 101, indicant així un major optimisme per part del consumidor nord-americà. A l’altra banda de l’Atlàntic, Klass Knot, president del Banc Central de Països Baixos i membre del BCE, va reconèixer que els tipus d’interès continuaran baixant si la inflació continua moderant-se, però adverteix que la baixada del setembre no és segura. Mentrestant, els mercats seguiran avui molt de prop la dada del PIB del segon trimestre dels EUA i, demà, la dada d’inflació d’agost de la zona euro. Pel que fa a matèries primeres, l’autoritat de Líbia oriental ha ordenat tancar tota la producció i exportació de petroli a Líbia en resposta a la decisió de canvi de governador del Banc Central del país. D’aquesta manera, la producció de petroli a Líbia ha caigut 400.000 barrils de cru diari, la qual cosa suposa un 1,5% del subministrament mundial de petroli, segons estimacions. En to empresarial, ahir es van publicar els resultats de diverses companyies nord-americanes de gran capitalització com Nvidia, Salesforce, CrowdStrike i HP. Apple va anunciar una reducció de 100 empleats.