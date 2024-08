El PIB a Alemanya referma l’estancament

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van començar la jornada d’ahir amb una obertura a l’alça, després d’un tancament negatiu a la sessió anterior tant a Europa com a Wall Street. Els índexs nord-americans van registrar caigudes lleugeres, especialment en el sector tecnològic, amb el Nasdaq 100 com a principal afectat. A Europa, els mercats estan a l’expectativa de la dada d’inflació de la zona euro, que es publicarà divendres. En l’àmbit macroeconòmic, la dada més destacada va ser el PIB del segon trimestre d’Alemanya, que es va quedar pla, amb un creixement del 0,0% interanual. En variació trimestral, el PIB va retrocedir un -0,1%, enfront del 0,2% registrat entre gener i març. Tot i que la dada interanual va ser més positiva del previst (amb una previsió del -0,1% i una dada anterior del -0,2%), la perspectiva d’estancament econòmic al país no es dilueix, ja que les principals dades macroeconòmiques no indiquen una recuperació. Als EUA es va publicar l’índex de Confiança del Consumidor de The Conference Board per a l’agost, un indicador clau per predir la despesa dels consumidors, que alhora és una part fonamental de l’activitat econòmica. En matèries primeres, el preu del petroli va repuntar dilluns novament després que Líbia anunciés el tancament de la producció i exportació de petroli a causa de les creixents tensions a l’Orient Mitjà. Als mercats de renda fixa, les rendibilitats dels principals bons dels mercats desenvolupats van continuar caient a principi de setmana. El bo nord-americà a deu anys va tocar mínims de rendibilitat des del juny del 2023, situant-se en el 3,78%.