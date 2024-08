Powell confirma el canvi de tendència en els tipus

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

La setmana va començar mixta, amb baixades modestes en alguns dels principals índexs europeus, que van aconseguir reconduir-se lleugerament a mig matí. A l’Àsia, la borsa japonesa va caure un 0,66%, mentre que l’índex de referència xinès, el Hang Seng, va registrar un fort augment de l’1,06%. Pel que fa a política monetària, el simposi anual de banquers centrals a Jackson Hole, Wyoming, va concloure dissabte. L’esdeveniment més destacat va ser el discurs de Jerome Powell, president de la Reserva Federal dels EUA, que va confirmar un punt d’inflexió en la gestió dels tipus d’interès i que ha arribat el moment d’ajustar la política monetària. Powell va admetre que el mercat laboral s’ha refredat considerablement respecte a l’estat anterior de sobreescalfament, la taxa d’atur se situa en el 4,3% al juliol, gairebé un punt percentual més que a principi del 2023. Va destacar, però, que gran part d’aquest increment és degut a un augment substancial de la població activa en els darrers sis mesos i no a un augment dels acomiadaments, com acostuma a ser habitual en períodes de recessió. Tot i que el canvi de direcció és evident, Powell va subratllar que el calendari i el ritme de les futures retallades de tipus d’interès dependran de les dades econòmiques que vagin arribant, així com de l’evolució de les perspectives econòmiques i de l’equilibri de riscos. En l’àmbit macroeconòmic, la setmana va començar amb poques dades de rellevància. A Alemanya, l’índex IFO de confiança empresarial va caure fins als 86,8 punts a l’agost, confirmant un pessimisme creixent sobre l’economia. D’altra banda, l’Índex de Preus Industrials d’Espanya per al juliol ha experimentat una caiguda de l’1,4%.