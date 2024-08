El PMI compost de la zona euro sorprèn a l’agost

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir en positiu, després d’un inici de setmana amb signes de moderació en la volatilitat del mercat de renda variable. Als EUA, la tendència positiva va seguir dimecres amb lleugeres alces al voltant del 0,5%. Tanmateix, les borses japoneses i les xineses també van tancar en verd. A nivell macroeconòmic, la dada més destacada de dijous va ser el PMI de serveis, manufacturer i compost de la zona euro i dels EUA. Mentre que el PMI manufacturer de la zona euro va registrar una contracció amb un valor de 45,6, per sota de les previsions i del mes anterior, el PMI de serveis i el compost van mostrar una expansió inesperada, amb el compost en 51,2, superant les estimacions. L’enfortiment del creixement de l’activitat global va reflectir el retorn del creixement a França, on l’activitat va registrar a l’agost el seu major augment en vora un any i mig gràcies als JJOO de París. D’altra banda, les actes de l’última reunió de política monetària del BCE van revelar que tots els membres van estar d’acord en la decisió que els tipus d’interès havien de seguir sense canvis en la reunió de juliol i deixar-los en el 4,25%. De cara a la reunió de setembre, es va considerar en general com “un bon moment” per reavaluar el nivell de restricció de la política monetària. Avui, tota l’atenció està centrada en el discurs de Jerome Powell, president de la Fed, durant la reunió anual de banquers centrals a Jackson Hole, que va començar ahir. En els mercats emergents, Mèxic va publicar la dada del PIB del segon trimestre que va sortir per sota del que s’esperava, creixent un 2,1% en termes interanuals, però clarament per sobre respecte al primer trimestre (1,6%).