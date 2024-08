Ratificat el 2,6% interanual per l’IPC de la zona euro

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de tancar la setmana més alcista de l’any, Wall Street ha mantingut la tendència positiva amb els tres principals índexs tancant en verd dilluns. Tant l’S&P 500 com el Nasdaq acumulaven vuit sessions seguides en positiu, la ratxa més llarga de l’any. Així, els índexs superaven els nivells de fa un mes, cosa que confirma la recuperació de les fortes baixades de principis d’agost. L’impuls l’han liderat el sector de semiconductors i la moderació de les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà, després que Israel acceptés l’alto el foc a Gaza. Com a conseqüència, el preu del petroli ha caigut, amb el WTI i el Brent cedint més d’un 3%, ja que el conflicte bèl·lic suposa una prima de risc de gairebé 20 dòlars per barril de cru. A Europa, les borses obrien ahir amb pujades, després d’un tancament positiu la jornada anterior. En termes macroeconòmics, la dada definitiva de l’IPC de la zona euro del mes de juliol s’ha ratificat conforme la dada preliminar en un 2,6% interanual, una dècima percentual més que el mes anterior. Tanmateix, la porta a possibles baixades dels tipus d’interès per part del BCE al setembre resta oberta després de la dada d’inflació, que s’apropa a l’objectiu del 2%. El governador del Banc Central de Finlàndia, Olli Rehn, es pronunciava ahir a favor d’aquesta possible reducció. Altrament, Suècia anunciava una baixada dels tipus d’interès de 25 punts bàsics, situant-los al 3,5%. A l’Àsia, el Nikkei ha seguit la tendència alcista de les dues darreres setmanes amb un repunt de l’1,80% en la jornada d’ahir. D’altra banda, a la Xina, la decisió sobre els tipus d’interès s’anunciava ahir, i sense sorpreses, es mantenen inalterats en el 3,35% i el 3,85% pels préstecs a 1 i 5 anys, respectivament.