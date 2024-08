Les perspectives de recessió als EUA es moderen

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir la jornada amb alces moderades però mantenint el to positiu de la setmana. Els principals índexs nord-americans, com el Nasdaq 100 i l’S&P 500, també van registrar pujades dijous, així que van tornar a nivells d’inicis de mes i van recuperar-se del “dilluns negre”, el 5 d’agost. En l’àmbit macroeconòmic, les perspectives de recessió als EUA es van moderar gràcies a unes dades de vendes al detall del juliol millors del que s’havia previst, i unes dades d’atur setmanals que van sorprendre positivament el consens de mercat. D’altra banda, el Regne Unit va anunciar dijous les dades del PIB del 2n trimestre, amb un creixement interanual del 0,9%, en línia amb les previsions. Als mercats asiàtics, es va publicar la taxa d’atur de la Xina, un 5,2%, amb un lleuger augment de 2 dècimes respecte al mes anterior. Al Japó, la dada del PIB del 2n trimestre va sorprendre en positiu amb una pujada interanual del 3%, que va superar tant les previsions com la del 1r trimestre. Aquestes xifres, a més de les dades positives procedents dels EUA, van sostenir les alces a Àsia. Destaca el bon comportament de la borsa japonesa, amb el Nikkei tancant divendres amb pujada del 3,77%. En el terreny empresarial, destaquen els resultats del 2n trimestre de diverses empreses dels EUA de gran capitalització. Les més rellevants van ser Walmart, Cisco Systems i Deere, que van superar les expectatives. A Europa, les accions de Bayer obrien amb pujades de doble dígit per una important victòria legal als EUA. La setmana vinent l’atenció recaurà sobre el president de la Fed, Jerome Powell, a la reunió anual de bancs centrals a Jackson Hole.