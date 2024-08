La inflació als Estats Units es contrau al juliol

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien la sessió d’ahir amb alces properes al 0,5% després que la jornada precedent als EUA havia estat molt positiva per als principals índexs, amb el Nasdaq 100 aconseguint un increment del 2,35%, impulsat pel sector tecnològic i de semiconductors. En l’àmbit macroeconòmic, la dada clau de la setmana es va donar a conèixer ahir: l’IPC dels EUA de juliol. La inflació es va rebaixar en una dècima percentual respecte a la dada del mes anterior, situant-se en un 2,9%. La notícia va ser interpretada com que les baixades de tipus d’interès per part de la Fed estan més a prop. També es va publicar ahir el PIB de la zona euro, que va coincidir amb les previsions del consens de mercat amb un creixement interanual del 0,6. A més, es van conèixer les dades d’IPC de França i del Regne Unit, un 2,3% i un 2,2% interanual, respectivament. Això precedeix la dada clau de la setmana vinent, l’IPC de juliol de la zona euro que coneixerem dimarts. En matèries primeres el preu del petroli pateix les darreres setmanes volatilitat, per això la dada d’inventaris de cru de l’AIE als EUA va ser rellevant ahir. Pel que fa a política monetària, Nova Zelanda va retallar els tipus d’interès en 25 punts bàsics, fins al 5,25%. En to empresarial, Starbucks va rebre positivament la notícia d’un canvi de direcció: Chipotle Brian Niccol, actual CEO de Chipotle, anunciava la incorporació com a nou conseller delegat de Starbucks, fet que va provocar una pujada del 24,50% en les accions de la cadena el dia del seu anunci i una caiguda del 7,50% en les de Chipotle. També es van anunciar ahir els resultats del segon trimestre de Cisco, mentre que avui es publicaran els de Walmart, Applied Materials i Deere & Company, entre altres.