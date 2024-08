La clau de la setmana estarà demà en l’IPC dels EUA

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees han iniciat la setmana amb pujades moderades d’aproximadament un 0,5% en l’obertura, seguint la tendència alcista observada al tancament de la passada. Els principals índexs borsaris estan recuperant posicions a bon ritme després de les fortes baixades viscudes dilluns passat, tot i que encara es mantenen lluny dels nivells de principis de juliol. Al Japó, les borses van romandre tancades ahir per festivitat nacional, deixant sense referències del país els mercats asiàtics. A nivell macroeconòmic, la dada clau de la setmana serà l’ÍPC dels EUA corresponent al juliol, que es publicarà demà. L’indicador serà crucial per determinar el futur de la política monetària de la Fed, especialment després de les recents dades que apunten a una possible recessió als EUA. Així doncs, els mercats anticipen que la Fed farà tres baixades de tipus d’interès, amb una reducció total de 100 punts bàsics entre el setembre i desembre. D’altra banda, la inversió directa de negocis estrangers a la Xina s’ha reduït en 14.800 milions de dòlars nets entre abril i juny, un empitjorament notable que segueix la tendència baixista de l’any anterior. Pel que fa al mercat laboral a nivell mundial van millorar les perspectives per als joves segons l’informe de l’Organització Internacional del Treball (OIT), amb la taxa d’atur juvenil a nivell mundial en mínims de 15 anys, concretament en un 13%. Paral·lelament, les tensions a l’Orient Mitjà continuen en augment, mentre els EUA va anunciar enviament de soldats i material militar a la regió. Aquestes tensions es reflecteixen en l’escalada del preu del petroli, que puja a causa de la inestabilitat creixent.