L’IPC a la Xina repunta per sobre de les previsions

Les borses europees seguien la tendència dels índexs nord-americans de dijous i aconseguien lleugeres alces en l’obertura d’ahir. El mercat japonès veia per fi l’estabilització després d’una setmana de gran volatilitat. Wall Street va repuntar amb força dijous, mantenint el verd fins al tancament, impulsat per les dades setmanals d’atur favorables als EUA, que calmaven els temors de recessió econòmica. En concret, el Nasdaq i l’S&P-500 pujaven un 2,87% i un 2,30%, respectivament, amb les tecnològiques i els semiconductors com a principals guanyadors de la sessió de dijous, fet que va permetre que Europa obrís clarament a l’alça. En l’àmbit macroeconòmic, la dada més destacada d’ahir va ser l’IPC del juliol a la Xina, que va sorprendre amb un increment de tres dècimes percentuals, situant-se en un 0,5% de variació interanual. Aquesta notícia venia precedida d’una sobtada baixada de tipus d’interès per part del Banc Popular de la Xina en deu punts bàsics fa dues setmanes. Tot i la sorpresa per aquest augment, la inflació continua molt per sota de l’objectiu del 3% fixat pel Banc Central. A Europa, ahir també es va donar a conèixer l’IPC d’Alemanya corresponent al juliol, el qual no va mostrar cap variació respecte a les previsions del consens de mercat, tant en termes mensuals com anuals. La dada es va situar en un 2,3% interanual. D’altra banda, la Reserva Federal dels EUA es manté ferma en la posició que, mentre la inflació no s’acosti més a l’objectiu, no hi haurà reduccions en els tipus d’interès. Al mateix temps, Donald Trump va suggerir que el president dels EUA hauria de tenir dret a incidir en les polítiques monetàries. S’anunciava el primer debat electoral.