El mercat laboral americà, protagonista del dia

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees tornaven a cedir prop d’un 1% en l’obertura d’ahir, esborrant bona part dels avanços de la jornada anterior, que havien estat notables amb alces superiors als dos punts percentuals. Mentrestant, als Estats Units les borses tancaven dimecres en negatiu, seguint la tendència baixista dels dies anteriors. El mercat de renda fixa mostrava una forta volatilitat. La setmana havia començat amb compres massives de deute, especialment de bons sobirans, fet que va provocar pujades de preus i baixades de les rendibilitats. En l’àmbit macroeconòmic, va destacar la publicació setmanal de noves peticions i renovacions del subsidi per atur als EUA. La dada de sol·licituds queia fins als 233.000 individus, situant-se per sota de la previsió dels analistes, que el situaven en 241.000. I comparant-se amb la dada anterior, també es va quedar per sota. Els analistes van estar molt atens a aquesta dada després de la publicació divendres de la taxa d’atur del juliol, que se situava en un 4,3%, fet que va provocar fortes caigudes a les borses de tot el món, descomptant recessió als Estats Units. Des de l’Àsia, el vicegovernador del Banc del Japó aconseguia calmar els mercats japonesos assegurant que no es preveien pujades addicionals dels tipus d’interès mentre els mercats financers siguin inestables. En to empresarial, l’empresa de serveis financers Allianz presentava els resultats del segon trimestre i anunciava un benefici rècord de 4.988 milions, la qual cosa suposava un augment interanual del 14%. Els resultats van ser molt ben rebuts a les borses i la companyia obria en verd.