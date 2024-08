Dubtes als mercats financers amb forta volatilitat

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien la jornada d’ahir en positiu, intentant trencar la tendència negativa iniciada a l’agost, el mes de vacances per excel·lència, en què històricament es redueix l’activitat i els volums als mercats financers provocant augment de la volatilitat. Les dades d’atur dels Estats Units van agreujar la preocupació dels mercats d’una possible recessió, provocant fortes caigudes a les borses d’arreu del món. Així, novament els principals índexs tancaven la jornada d’ahir en vermell, seguint la tendència negativa del tancament de la setmana anterior. Es va tractar de la pitjor jornada per a la renda variable nord-americana en dos anys, amb pèrdues de prop del 3%. Al Japó, el Nikkei ha estat un dels índexs que més ha patit aquest agost, va patir caigudes històriques del 17,5% en qüestió de quatre dies, del 2 al 5, sent dilluns la segona pitjor sessió en la seva història. No obstant això, ahir la borsa de Tòquio aconseguia repuntar un 10,23%, anotant-se el millor dia des del 2008. En l’àmbit macroeconòmic, des d’Europa va destacar d’aquest inici de setmana el PMI de serveis de la zona euro, el qual va assolir les expectatives del 51,9, per sobre de 50, indicant així expansió. D’altra banda, als EUA també es publicava la dada del PMI no manufacturer de l’ISM, el qual va aconseguir situar-se en les expectatives del consens de mercat amb 51,4, per sobre dels 50 punts, tornant a terreny expansiu. La millora va calmar lleugerament els mercats i va reduir les caigudes de dilluns. Pel que fa a les dades d’ahir, l’Eurostat va publicar la dada de les vendes al detall a la zona euro.