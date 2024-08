La taxa d’atur dels EUA puja fins al 4,3%

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, les borses europees van experimentar una nova caiguda en l’obertura, llastrades pel sector bancari. Seguint la tendència de dimecres, els grans bancs d’Europa van veure afectades significativament les cotitzacions, ja que el mercat anticipa una retallada dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu al setembre. Aquesta possible baixada podria impactar negativament en els resultats dels bancs. Als Estats Units, els índexs americans no van ser cap excepció. El repunt de dimecres va ser breu i dijous van patir noves caigudes a causa de les dades macroeconòmiques poc esperançadores, especialment el PMI manufacturer i les dades del mercat laboral. A l’Àsia, el Nikkei va patir ahir la major caiguda en borsa des del 2020, amb baixades properes al 6%. La notícia de l’augment dels tipus d’interès del BoJ continua afectant fortament les borses japoneses per segon dia consecutiu. En l’àmbit macroeconòmic destacava la publicació de la taxa d’atur als EUA del juliol. La lectura de l’indicador va ser negativa, amb un 4,3% d’aturats sobre la població activa nord-americana, percentatge superior a l’estimació del 4,1%. La taxa d’atur no se situava tan elevada des del desembre del 2021. En l’àmbit empresarial, tancava la setmana de resultats. La companyia americana Intel s’enfonsava a la borsa després d’anunciar els resultats del segon trimestre. La tecnològica reportava unes pèrdues de 1.610 milions de dòlars i una retallada del 15% de la plantilla, equivalent a 15.000 llocs de feina. D’altra banda, les tecnològiques i els xips es veien arrossegats i cedien un altre cop ahir.