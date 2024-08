El Banc d’Anglaterra retalla els tipus fins al 5%

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir amb caigudes, amb l’EuroStoxx-50 cedint prop d’un punt percentual a causa de les dades macroeconòmiques desfavorables de la zona euro i els resultats empresarials decebedors. En canvi, els principals índexs dels EUA van tancar la jornada de dimecres en verd, amb el Nasdaq i l’S&P-500 pujant un 2,64% i un 1,58%, respectivament. Les companyies tecnològiques i de semiconductors, com Nvidia, que va guanyar un 12,81%, van repuntar gràcies a la suavització de les polítiques proteccionistes de Washington envers el comerç exterior de xips provinent de la Xina. A més, les declaracions de Jerome Powell, president de la Fed, van suggerir la possibilitat de rebaixar els tipus d’interès al setembre. A l’Àsia, la pujada dels tipus d’interès per part del Banc del Japó va provocar una caiguda de gairebé un 3% en la borsa japonesa, la qual cosa va suposar la baixada diària més important des de març del 2021. En l’àmbit macroeconòmic, Eurostat va proporcionar les dades del PMI manufacturer del juliol de la zona euro, que va ser de 45,8 punts, per sobre de la previsió de 45,6. També va publicar la taxa d’atur de la UE del juny, que es va situar en el 6,5%, una dècima per sobre de la previsió. D’altra banda, el Banc d’Anglaterra va anunciar una reducció dels tipus d’interès en 25 punts bàsics, fins al 5%, amb una votació molt ajustada entre retallar i mantenir. Als Estats Units, les noves peticions i renovacions de subsidi per desocupació, un indicador clau per a la salut laboral del país, van decebre, superant les previsions del consens del mercat.