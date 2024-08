La inflació a la zona euro puja un 2,6% interanual

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les principals borses europees van obrir ahir en positiu, seguint la tendència alcista represa a l’inici de setmana. Als EUA, els principals índexs mostraven tendències mixtes, amb el Dow Jones en verd, mentre que l’S&P-500 i el Nasdaq experimentaven caigudes. Com a notícia destacable, la borsa de Suïssa va haver de suspendre temporalment les operacions a causa de problemes tècnics. Ahir es va donar a conèixer la inflació de la zona euro, una dada clau per al futur de les polítiques monetàries europees. La inflació a la regió no sembla moderar-se com s’esperava, amb l’IPC augmentant un 2,6% interanual, superant en un 0,1% l’estimació inicial. Mentrestant, el Banc del Japó va apujar els tipus d’interès en un 0,25%, trencant una ratxa de 14 anys amb tipus al 0% o negatius. A conseqüència, el ien es va apreciar enfront del dòlar. Seguint amb el mercat asiàtic, a la Xina la dada del PMI manufacturer del juliol es va alinear amb el consens del mercat. Per tancar les notícies macroeconòmiques, la clau de la jornada va ser la decisió de la Reserva Federal dels EUA de mantenir els tipus d’interès inalterats, fet que no va sorprendre els mercats. En l’àmbit empresarial, l’HSBC , el banc més gran en actius d’Europa, va presentar ahir resultats i va avançar un nou pla de recompra d’accions per valor de 3.000 milions de dòlars. Als Estats Units, les publicacions de resultats del segon trimestre de l’any van continuar amb empreses de gran rellevància com Boeing, Mastercard i eBay, entre d’altres. No obstant això, el focus d’atenció es va centrar en Meta, l’empresa matriu de Facebook.