El PIB de la zona euro compleix les expectatives

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, les borses europees van experimentar un rebot després d’una jornada anterior amb una obertura positiva seguida d’una correcció. Els principals índexs europeus, com l’IBEX-35 espanyol i el FTSE MIB italià, havien caigut més de mig punt percentual dilluns, mentre que el CAC-40 francès, el DAX-40 alemany i l’EuroStoxx-50 van perdre fins a un punt percentual. Ahir, però, van reprendre la tendència alcista gràcies a les dades del PIB i l’IPC de diversos països europeus, incloent Alemanya, França, Espanya i la zona euro. A Espanya, el PIB del segon trimestre va registrar un creixement interanual del 2,9%, un 0,3% més que el primer. Paral·lelament, l’IPC del juliol es va situar en un 2,8% interanual, per sota de la previsió del 3% i de la dada anterior del 3,4%. Les dades indiquen un creixement econòmic superior al previst i una inflació més moderada. A França, el PIB va augmentar un 0,3% respecte al trimestre anterior, gràcies al comerç exterior i la inversió. En canvi, el PIB d’Alemanya va contraure’s un 0,1%, mostrant una recuperació econòmica lenta des de la crisi de la covid-19. A la zona euro, el PIB del segon trimestre va créixer un 0,6% interanual, complint les expectatives del consens de mercat, i superant en una dècima l’estimació trimestral. Als EUA, destacava la publicació de les enquestes JOLT d’ofertes de feina, importants per a l’anàlisi del mercat laboral, així com l’índex de confiança del consumidor de The Conference Board, que incideix en el creixement econòmic. En l’àmbit empresarial, grans companyies nord-americanes van presentar resultats.