La inflació marca l’agenda econòmica

Les borses europees van obrir la setmana amb pujades moderades, amb l’EuroStoxx-50, l’índex de referència europeu, encaminant-se cap als 4.900 punts. Els principals índexs europeus van tornar al verd, tal com s’esperava, en una jornada sense dades macroeconòmiques destacables i amb el focus d’atenció en els resultats empresarials. Al mateix temps, a l’Àsia, la borsa de Tòquio va començar la sessió d’ahir amb pujades superiors al 2%. Aquesta setmana, i contràriament a la jornada d’ahir, es preveu plena de dades macroeconòmiques de gran rellevància per a l’anàlisi del creixement econòmic i el futur de les polítiques monetàries. Avui es publicaran els PIB d’Espanya, França i Alemanya, així com el de tota la zona euro del segon trimestre. També es coneixeran els IPC d’Espanya i Alemanya corresponents al juliol. A l’altra banda de l’Atlàntic, es donarà a conèixer l’índex de confiança del consumidor dels EUA del juliol. Tanmateix, el més destacat de la setmana seran les decisions sobre els tipus d’interès de tres dels quatre bancs centrals més importants del món: el Banc del Japó, el Banc d’Anglaterra i la Reserva Federal dels EUA. Pel que fa als bancs centrals anglès i nord-americà, no es preveu cap baixada de tipus d’interès en les reunions d’aquesta setmana. No obstant això, els mercats especulen que demà els asiàtics podrien augmentar els tipus de referència, que es troben al 0% des del març. Pel que fa al Banc Central Europeu, l’autoritat monetària ha reiterat que prestarà especial atenció a les dades d’inflació del sector terciari a la zona euro, ja que seran claus.