El deflactor del consum personal americà compleix

La dada del producte interior brut dels EUA va superar les estimacions situant-se en un 2,8%, i va tenir un impacte negatiu finalment a la borsa americana dimecres. Aquest fet s’explica perquè el sobtat creixement americà té connotacions inflacionistes, i les baixades de tipus d’interès de la Fed previstes pels analistes al setembre podrien trigar més a arribar. Així, els inversors van desviar l’atenció cap a l’altra banda de l’Atlàntic, i els principals índexs borsaris europeus van començar la jornada en verd. A nivell macroeconòmic, la dada clau del dia venia novament dels EUA, el deflactor del consum personal (conegut per les sigles en anglès PCE) es va reduir una dècima respecte al mes anterior, situant-se concretament en un 2,5% interanual, tal com esperaven els analistes, tot i que la dada subjacent (que exclou aquells productes més volàtils com són els aliments frescos o l’energia) s’ha mantingut sense canvis, mentre que els analistes esperaven que es reduís lleugerament. Tot i la dada no tenir una tendència clara, Wall Street obria la jornada de divendres clarament en verd acollint-la positivament.

Des d’Europa va destacar la dada de la taxa d’atur d’Espanya corresponent al segon trimestre, la xifra es va situar en 11,27%, millorant tant la previsió com la dada del trimestre anterior, que era del 12,29%. D’aquesta manera s’assoleix el menor nivell des de 2008. Per finalitzar el mes de juliol la setmana següent es produirà la reunió de la Reserva Federal americana, els analistes no esperen canvis en la política monetària però després de les diferents publicacions macroeconòmiques l’atenció se centrarà en els comentaris del president de l’organisme.