El PIB del segon trimestre dels EUA supera les previsions

Les borses europees van obrir amb fortes caigudes després d’una jornada nefasta a Wall Street. Els principals índexs nord-americans dimecres van tenir notables descensos, l’S&P 500 i molt especialment el Nasdaq 100, que va caure més d’un 3%, llastrat per les set magnífiques, en especial la mala acollida de la companyia d’automòbils autònoms Tesla, entre altres. La jornada d’ahir va destacar la dada de creixement dels EUA, el PIB del segon trimestre va superar totes les estimacions, fins un +2,8% anualitzat superant les previsions, augmentant molt per sobre de la xifra del primer trimestre de l’any del 1,4%. La dada es va llegir com una menor pressió sobre la Fed per reduir els tipus d’interès, podria endarrerir la baixa de tipus. Addicional al PIB també es va conèixer xifres del mercat laboral, amb la publicació de les de subsidi per desocupació. Les sol·licituds van quedar-se per sota de les previsions, concretament es van situar en 235 mil noves peticions. A Europa, un dels esdeveniments més destacable va ser la compareixença de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Acaparava totes les mirades, esperant alguna pista sobre les futures polítiques monetàries. A Alemanya, es va fer públic la dada de l’Índex IFO de confiança empresarial, que va resultar ser de 87 punts, lleugerament inferior a l’esperat pels analistes. En l’àmbit empresarial, van seguir les publicacions de resultats trimestrals de diverses companyies a nivell global, destacant Hyundai, que va obtenir un benefici trimestral rècord 3.000 M$, superant les previsions gràcies a les vendes de vehicles híbrids. Des del sector financer Lloyds Bank va veure reduït el benefici net un 15%, mentre que Nestlé va mantenir els beneficis amb una lleugera disminució de vendes.