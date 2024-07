La Xina sorprèn abaixant els tipus d’interès

Les borses europees van començar la setmana amb alces, trencant la tendència de les darreres sessions. S’iniciava la jornada amb la publicació de la Xina que reduïa inesperadament els tipus d’interès en deu punts bàsics, situant els tipus a un any i a cinc anys en el 3,35 i 3,85%, respectivament. Els analistes ho atribueixen a les dades recents que indicaven un alentiment en l’economia xinesa i consideren que la retallada té com a objectiu estimular l’activitat econòmica del país asiàtic. D’altra banda, als EUA, va ser notícia durant el cap de setmana que l’actual president i candidat a les eleccions de novembre, Joe Biden, retirava la seva candidatura després d’una sèrie de declaracions i compareixences que li havien minvat les possibilitats de ser reescollit. Així, el Partit Demòcrata busca una nova figura, i l’actual vicepresidenta, Kamala Harris, es postula com la candidata millor posicionada. Amb tot això l’EuroStoxx 50, l’índex de referència europeu, iniciava la jornada repuntant per sobre dels 4.800 punts. A nivell corporatiu, aquest dilluns la firma catalana Puig va començar a cotitzar a l’Ibex-35, substituint la cadena hotelera Meliá. Amb un preu per acció superior als 26 euros i un valor de mercat de 14.800 M€, la marca de moda i perfums ja es troba en el 15è lloc de la llista de les 35 empreses més rellevants del panorama espanyol. Ahir a nivells de publicació de resultats empresarials va destacar una de les aerolínies líders a Europea, Ryanair, que va caure a doble dígit durant la jornada al presentar uns resultats decebedors referents al segon trimestre, atribuïts a un fort augment de la competència, amb una reducció del benefici net del 46% interanual.