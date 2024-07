La guerra comercial entre els EUA i la Xina s’intensifica

Les borses europees obrien ahir amb lleugeres caigudes, seguint la tendència de la setmana. Una de les claus de la setmana va ser la reunió del BCE de dijous, en què va mantenir els tipus d’interès en el 4,25%. Un altre punt que va marcar la setmana van ser les correccions del sector tecnològic, que va provocar fortes caigudes sobretot a Wall Street, en especial al Nasdaq. Divendres tornaven a obrir amb caigudes el sector, ara el llastre va ser la plataforma de ciberseguretat Crowdstrike. Un error en els sistemes informàtics de tot el món a l’hora de fer la darrera actualització va bloquejar el servei del núvol Azure i va afectar milers de negocis, entre els quals Visa, Banc Santander, Sky News, o fins i tot la famosa companyia de serveis de pagament instantani Bizum. Un altre tema que va influir els mercats va ser l’activació de la guerra comercial entre els EUA i la Xina. Ahir es coneixia que la Xina imposarà nous aranzels a l’àcid propiònic procedent dels EUA, àcid usat en la producció de conserves, d’ús farmacèutic, pesticides, etc. arran dels comentaris del candidat a les presidencials Donald Trump, sobre el possible augment de polítiques proteccionistes contra la Xina si guanyés les eleccions. En clau macroeconòmica, ahir van sortir a la llum dades clau com la publicació de l’Índex de Preus del Productor de juny d’Alemanya, que va superar per una dècima la previsió dels analistes, situant-se en un 0,2%. Al Regne Unit, les vendes al detall van baixar un 1,2% respecte al mes anterior. La dada va resultar ser pitjor de l’esperat. Al mercat asiàtic va destacar la dada de la inflació subjacent del Japó del juny, que se situava en un 2,6% interanual, acumulant un avanç de l’indicador.