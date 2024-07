El Banc Central Europeu manté inalterats els tipus

Les borses europees obrien la jornada d’ahir amb alces moderades, després d’una setmana caracteritzada per fortes caigudes en els principals índexs. Tot i les fortes caigudes a Wall Street dimarts, llastrat per les correccions del sector tecnològic. Així en l’obertura l’EuroStoxx 50, l’índex de referència europeu, recuperava els 4.900 punts, i l’Ibex-35, índex de referència espanyol, es col·locava sobre els 11.000. Ahir des d’Europa el focus d’atenció va ser la reunió del BCE. Finalment l’organisme no va sorprendre els analistes i va mantenir els tipus inalterats, pausant les baixades dels tipus, a l’espera de més moderació de la inflació després que les darreres dades d’inflació es mantinguin sense grans variacions. La probabilitat de noves baixades es trasllada a la reunió del setembre. Per la banda macroeconòmica es va conèixer la dada de desocupació del Regne Unit del maig, un 4,4%, tal com es preveia, igual que l’anterior. La dada, amb xifra d’inflació que ha arribat a l’objectiu del Banc d’Anglaterra, fa dubtar del proper moviment de l’organisme. Els resultats empresarials comencen a cobrar protagonisme, des d’Espanya ahir va destacar la publicació dels resultats de Bankinter, molt ben rebuts amb l’obertura, pujant més d’un 3%, gràcies a l’augment del benefici net en més d’un 13% interanual, i va sorprendre amb dades financeres per sobre del consens. Des d’Europa van destacar en positiu els resultats de Volvo, i en negatiu les vendes de Nokia, les xifres de vendes més baixes des del 2015, fet molt mal acollit. El major fabricant del món de xips, la taiwanesa TSMC, va presentar uns resultats molt positius. Netflix va publicar els resultats amb les borses tancades, caldrà esperar avui l’acollida.