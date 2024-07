El Banc Central Europeu, el protagonista d’avui

Les borses europees obrien amb caigudes per tercer dia seguit, trencant la tendència més positiva amb què es tancava la setmana anterior. Avui el mercat tindrà com a focus d’atenció la reunió del Banc Central Europeu, que comunicarà dades i decisions sobre els tipus d’interès, tot i que no se n’espera nova baixada, la clau estarà en la roda de premsa posterior que farà la presidenta de l’organisme, Christine Lagarde. La reunió es produeix després que ahir es publiqués la xifra d’IPC de la zona euro. La dada es va situar en el 2,5% interanual al juny, confirmant la dada inicial, aproximant-se a l’objectiu del BCE del 2%. Des del Regne Unit es va publicar l’Índex de Preus del Consumidor, que es va situar en un 2%, pitjor que les previsions. Tot i que la dada es manté en l’objectiu de la institució monetària, es preveu que les retallades de tipus d’interès no arribin a curt termini. Les caigudes a Europa van estar liderades pel sector tecnològic, amb la publicació de les previsions a la baixa en vendes de la companyia holandesa ASML, lligada a la intel·ligència artificial. Els resultats publicats van ser bons, incrementant-se el benefici un 29% interanual, la part negativa va venir en les previsions pel proper trimestre, rebaixant les anteriors en vendes. I d’altra banda l’anunci en premsa que els EUA estudien la possibilitat d’imposar noves restriccions comercials a la Xina per accedir a tecnologia avançada de semiconductors. Amb aquesta publicació, Wall Street obria en negatiu arrossegat pel sector tecnològic, intensificant-se les caigudes en el sector de semiconductors, destacant les caigudes inicials de Nvidia o TSCM líders en la IA.